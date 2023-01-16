بوغالي يستقبل الدكتور محمد راتب النابلسي

استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين بمقر المجلس، فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي الذي حل ضيفا كريما بالجزائر منذ أيام.

وحسب بيان المجلس، فقد ثمن بوغالي، خلال هذه المقابلة ما يقدمه فضيلة الشيخ من جهد لنشر الإسلام الصحيح الوسطي المعتدل بين الناشئة، وأثنى عليه باعتباره داعية له من الأثر الطيب لاسيما في أوساط الشباب وباعتباره أيضا عالما جليلا يشتغل في حقل الإعجاز العلمي والتفسير.

من جهته، شكر الدكتور النابلسي رئيس المجلس على حفاوة الاستقبال وعبر له عن سعادته بوجوده في الجزائر التي وصفها بأرض العلم. يضيف البيان.