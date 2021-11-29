بوغالي يستقبل السفير الإيطالي وهذا ما دار بينهما

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، سفير جمهورية إيطاليا لدى الجزائر جيوفاني بولييزي.

وحسب بيان للمجلس، تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة. وكذا تثمين دور الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز التشاور المستمر وإتاحة فرص اللقاء والتعارف بين برلمانيي البلدين.

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قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، على هامش إدلائه بصوته في الإنتخابات المحلية، أن هذا اليوم درس للمغرضين والمشككين في إجرائها.

وأود بوغالي: “اليوم نعطي درسا لهؤلاء المغرضين، لينتفعوا به للأبد، وهو أن الجزائريين في المواقف الحاسمة متضامنين للرفع من شأن البلاد”.

وأضاف ذات المتحدث، إن الإنتخابات المحلية، تعتبر محطة حاسمة في تاريخ الجزائر. وتندرج في البرنامج الذي التزم به رئيس الجمهورية لتجديد وبناء مؤسسات الدولة الجزائرية الجديدة.

وتابع بوغالي، إن المواطن الجزائري لديه الحق في الإختيار لإيجاد الكفاءات والطاقات القادرة على تنمية البلاد والرفع من شأنها.

مضيفا إن الحكومة منخرطة في مسار الاصلاحات، ومشددا على ضرورة إنخراط كل أفراد الشعب في هذا المسعى، لأن التغيير ليس بالسهل.

وتابع بوغالي: “نحن نقر أنه وفي الماضي كان هناك أخطاء في التسيير، واليوم هي فرصة سانحة يجب إستغلالها بقوة. للرفع من شأن البلاد، واسترجاع مكانتها، ليس في المجال الدبلوماسي فقط ولكن في الجانب الاقتصادي”.

مضيفا إن هذا غير مستحيل على الجزائريين الذين قدمو ولا يزالون يقدمون الدروس في عدة مجالات.

وأكد بوغالي، إن الجزائر تملك الكفاءات والطاقات، التي تمكنها من الخروج بسلام، وزالرفع من شأنها لتصبح من بين الأمم التي يحسب لها ألف حساب”.