بوغالي يستقبل السفير الروسي وهذا ما دار بينهما

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد، سفير روسيا إيغور بيلياييف والذي أدى له زيارة وداع إثر نهاية مهامه سفيرا بالجزائر.

وحسب تغريدية لبوغالي على حسابه بتويتر، فقد تطرق الطرفان خلال اللقاء، لواقع العلاقات المتميزة بين بلدينا.

كما عبر السفير عن سعادته واعتزازه بالفترة التي قضاها بالجزائر. فيما شكر بوغالي السفير على الزيارة متمنيا له التوفيق والنجاح.

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