إعــــلانات
الوطني

بوغالي يستقبل السفير الروسي وهذا ما دار بينهما

بقلم النهار أونلاين
بوغالي يستقبل السفير الروسي وهذا ما دار بينهما
  • 41
  • 0

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد، سفير روسيا إيغور بيلياييف والذي أدى له زيارة وداع إثر نهاية مهامه سفيرا بالجزائر.

وحسب تغريدية لبوغالي على حسابه بتويتر، فقد تطرق الطرفان خلال اللقاء، لواقع العلاقات المتميزة بين بلدينا.

كما عبر السفير عن سعادته واعتزازه بالفترة التي قضاها بالجزائر. فيما شكر بوغالي السفير على الزيارة متمنيا له التوفيق والنجاح.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/IT8QX
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر