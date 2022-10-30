بوغالي يستقبل رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي اليوم رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي.

وحسب بيان المجلس، فقد أكد بوغالي أهمية هذه المؤسسة الرقابية ذات الصلاحيات الواسعة وحيا دورها في مجال تخصصها البالغ الأهمية.

كما عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني عن تفاؤله بما يتوقع منها، لاسيما ما يتعلق بوضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها.

وقد أبرز بوغالي أهمية التكوين في مكافحة الفساد والوقاية منه، داعيا إلى أخذ الأعراف والعادات المختلفة لدى المجتمع الجزائري بعين الاعتبار لتجنب تنازعها مع النصوص القانونية في مرحلة تطبيقها.

ومن جهتها، أوضحت مسراتي أن السلطة العليا للشفافية تسعى لتوحيد الرؤى مع البرلمان للانتقال إلى مرحلة الإعداد لإستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد.

وأضافت ذات المسؤولة، أن تفعيل المهام الرقابية للسلطة التشريعية وتحيين المنظومة القانونية والتشريعية ذات الصلة بالموضوع ضرورية لبلوغ هذا الهدف.