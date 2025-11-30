بوغالي يستقبل رئيس البرلمان الإفريقي

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد بمقر المجلس، رئيس البرلمان الإفريقي، فورتين شرامبيرا، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن بوغالي عبَّر، في مستهل اللقاء، عن سعادته باستقبال ضيفه الذي حضر صباح اليوم أشغال المؤتمر الدولي الذي احتضنته الجزائر تحت عنوان “تجريم الاستعمار في إفريقيا: نحو تصحيح المظالم التاريخية من خلال تجريم الاستعمار”.

وبالمناسبة، أكد رئيس المجلس أن البرلمان الإفريقي “مطالب اليوم بلعب دور أكبر من أجل الاستجابة لتطلعات الشعوب الإفريقية في التنمية والسلم والاستقرار”. وشدد بوغالي على أن أبواب المجلس “ستظل مفتوحة لكل المقترحات والمبادرات التي من شأنها تعزيز الشراكة والتبادل بين لجان المجلس والبرلمان الإفريقي”. مؤكدا “أهمية ضمان مبدأ التداول على رئاسة البرلمان الإفريقي، باعتباره ركيزة أساسية لترسيخ الشفافية والحكامة داخل المؤسسة القارية”، وفقا للمصدر ذاته.

من جهته، عبّر شرامبيرا، عن “ارتياحه العميق لتواجده بين إخوانه في الجزائر”. موضحًا أن مرافقته باثنين من معاونيه، أحدهما جزائري، هي “رسالة احترام وتقدير للجزائر”.

كما أشاد، في السياق ذاته، بـ”الكفاءات الجزائرية التي تضعها الجزائر تحت تصرف البرلمان الإفريقي”. مؤكدا “فعاليتها واضطلاعها بدورها الهام داخل المؤسسة”. وفي ذات الصدد، نوّه رئيس البرلمان الإفريقي بحضوره جلسة افتتاح المؤتمر الدولي حول تجريم الاستعمار، “نظرا لدلالاته الكبيرة”. مضيفا بأنه يعبر عن “نضال مشترك ضد كل أشكال الاستعمار”. وفي ذات المنحى، دعا إلى “تنظيم هذا المؤتمر سنويا قصد القضاء نهائيا على كل مخلفات الاستعمار في القارة”.

وفي سياق التعاون البرلماني، تطرق شرامبيرا، لأهمية “تعزيز التنسيق والتبادل بين لجان البرلمان الإفريقي ولجان المجلس الشعبي الوطني للاستفادة من التجربة البرلمانية الجزائرية” التي وصفها بـ”الرائدة والمتميزة”.

كما أكد أن الجزائر تعد “من أكثر الدول جدارة بتولي رئاسة البرلمان الإفريقي”. مشيرا إلى أنه سيكون “من أكبر الداعمين لها في هذا المسعى”، وفقا للمصدر ذاته.