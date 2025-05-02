بوغالي يستقبل رئيس البرلمان العربي

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بمطار هواري بومدين الدولي، محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الذي حل، يوم خميس بالجزائر.

وحل رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، بالجزائر، تحسبا لمشاركته في أشغال الاتحاد البرلماني العربي المقررة أيام 2، 3 و4 ماي 2025.

وحضر مراسم الاستقبال محمد خوان، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، ويوسف رحمانية.

كما إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، كل من نظيريه العماني، والموريتاني.

واستقبل أيضا، نائب رئيس المجلس عادل ميطح، رئيس وفد مجلس النواب اللبناني.

فيما إستقبل نائب رئيس المجلس احسن هاني، نائب رئيس مجلس النواب المغربي.

واستقبل النائب محمد يزيد بن حمودة، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.