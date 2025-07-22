بوغالي يستقبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني،إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، الذي أدى له زيارة مجاملة تندرج في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين الهيئتين.

وخلال هذا اللقاء”استعرض بوغالي حصيلة أعمال المجلس في إطار العهدة التشريعية التاسعة”، مشيدا بـ”الدور التشاركي الذي تؤديه مختلف المؤسسات الدستورية في دعم المسار الديمقراطي”.

من جهته، قدم خلفان “عرضا وافيا حول مهام السلطة الوطنية وهيكلتها وآليات عملها وكذا طبيعة العلاقة التي تربطها بالسلطة التشريعية”.

وخلال اللقاء، دار “حديث معمق” جمع رئيس المجلس وعددا من النواب برئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بالنيابة،تناول الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بعمل السلطة.

وفي ختام اللقاء، أكد بوغالي أن “مثل هذه اللقاءات من شأنها أن تعزز التقارب بين الهيئات الوطنية, بما يسمح بتحقيق تكامل فعال ينعكس إيجابا على أداء مؤسسات الدولة الجزائرية”.