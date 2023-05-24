بوغالي يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

استقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، روحي أحمد فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني والوفد المرافق له. وجرى اللقاء بحضور سعادة سفير دولة فلسطين لدى الجزائر.

كما أشاد الطرفان بجودة العلاقات الصلبة والقوية التي تربط البلدين الشقيقين، وأكدا ضرورة العمل لإيجاد مزيد من الآليات والسبل لترقيتها إلى أعلى المستويات. وفي كلمته الترحيبية، جدد رئيس المجلس الشعبي بوغالي التذكير بالموقف الجزائري الثابت والامشروط والمستمرّ تاريخيا، تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها على مساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع، والتي تجسدت إحدى صورها في توقيع الفصائل الفلسطينية على “اعلان الجزائر” التاريخي للم الشمل والمصالحة الفلسطينية.

في حين، ثمن رئيس المجلس إحياء هيئة الأمم المتحدة للذكرى 75 للنكبة الفلسطينية، كما أشاد بمخرجات القمة العربية 32 التي توجت بـ ” إعلان جدة ” والذي حث على تتمة تنفيذ ورقة طريق “إعلان الجزائر”. الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية. وكذا عودة سوريا إلى الجامعة العربية. وجدد بوغالي، في هذا المقام، حرص الجزائر على دعم كل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك. واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وتابع رئيس المجلس، في ذات السياق، مؤكدا استعداد الجزائر لتسخير كل جهودها من أجل حشد الدعم اللازم كي تنال دولة فلسطين العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.

من جهته، عبر فتوح عن امتنانه للدعم الذي تقدمه الجزائر شعبا وحكومة لدولة فلسطين. كما حيا حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على رعايته إحياء الذكرى 75 للنكبة الفلسطينية. ووصفها بالناجحة على كل المستويات. في حين، أعرب عن أمله في استكمال تنفيذ وثيقة لم الشمل الفلسطيني. وشكر جهود نواب المجلس الشعبي الوطني. الذين لا يفوتون الفرصة للدفاع عن القضية الفلسطينةفي كل المحافل سواء كانت إقليمية أم دولية.