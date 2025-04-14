بوغالي يستقبل رئيس فريق الصداقة البرلمانية الموريتانية–الجزائرية

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، مصطفى صهيب، رئيس الفريق البرلماني للصداقة الموريتانية-الجزائرية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد برلماني.

وحسب بيان للمجلس، رحب بوغالي خلال هذا اللقاء، بالوفد الموريتاني، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. ومشيراً إلى وجود إرادة سياسية قوية من الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي، لاسيما على المستوى البرلماني.

كما شدد على أهمية دعم الأمن والاستقرار في موريتانيا باعتباره امتداداً لأمن الجزائر. مجدداً ثبات موقف الجزائر إزاء القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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