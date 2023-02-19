بوغالي يستقبل رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي

استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاحد بمقر المجلس. مجحم الصقور رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول المغرب العربي.

وتناول اللقاء واقع العلاقات الثنائية المتجذرة في التاريخ وسبل تطويرها في شتى المستويات. وبالأخص على الصعيدين البرلماني والاقتصادي.

وثمن بالمناسبة مخرجات اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والعاهل الأردني عبد الله الثاني شهر ديسمبر الأخير.

واستعرض رئيس المجلس، في هذا السياق، مجالات التعاون الكثيرة التي تجمع البلدين. لاسيما في المجال الصيدلاني التي ثمن المستوى الذي وصل إليه.

ودعا إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية من خلال إيجاد آليات لاستغلال الإمكانيات الكبيرة. التي يتمتع بها البلدان وتوظيفها بما يخدم مصالح الشعبين.

من جهته، أكد الصقور تطلع بلاده لفتح آفاق جديدة من التعاون مع الجزائر. وأكد أن زيارته للجزائر تستهدف بحث كيفية تعزيزه لا سيما في مجالات الصحة والتجارة والتعليم والسياحة العلاجية والدينية.

وعلى صعيد آخر، حيا محجم الصقور موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية ومبادرتها بتوحيد الفصائل.

وثمن بالمناسبة دعم الجزائر لوصاية المملكة الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

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