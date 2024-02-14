بوغالي يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس التركي الكبير

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني التركي الكبير فؤات أوكتاي والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة سفير جمهورية تركيا بالجزائر محمد مجاهد كوتشوكيلماز.

وأوضح بيان للمجلس، أن اللقاء شكل فرصة استعرض خلالها الطرفان مختلف أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. في إطار المضي نحو تجسيد الرؤية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية التي وضعها قائدا البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان.

وفي ذات السياق، أكد بوغالي على ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات البرلمانية. بما فيها تكثيف الزيارات في الاتجاهين بهدف مرافقة التقارب الموجود بين حكومتي البلدين في شتى المجالات.

كما وقف الجانبان على تطابق وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. خصوصا ما تعلق بالقضية الفلسطينية والقضية الصحراوية والوضع في ليبيا والساحل الإفريقي.

كما وشار رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى عدوان غاشم. وسط لامبالاة من الدول ذات النفوذ العالمي، مستنكرا الانحياز الفاضح. لهذه الدول للاحتلال الصهيوني وتوفير مظلة وغطاء يمكنه الإفلات من العقاب.

مضيفا أن الجزائر ومن منطلق مباشرة ولايتها بمجلس الأمن الدولي، ستعمل بكل ما أوتيت من قوة. من أجل إيجاد مخرج سريع وفوري للإبادة والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق. مذكرا في نفس السياق بـالعقيدة الثابتة للسياسة الخارجية للجزائر القائمة على احترام سيادة الدول. ورفض التدخل في شؤونها الداخلية ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها.

من جهته، أبدى فؤات أوكتاي ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين. مؤكدا جاهزية بلاده لتعزيز وتيرة التنسيق المشترك بما يعود بالنفع على الشعبين والبلدين الشقيقين. ودعا إلى ترقية هذه العلاقات وتوسيعها لتشمل مجالات أرحب تناسب مقدرات الدولتين وتتلاءم مع العوامل المشتركة بين الشعبين التركي والجزائري.

وفي سياق متصل، أوضح أوكتاي أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات التي حدثت في الجزائر. سواء على مستوى قانون الاستثمار أو قانون العقار الصناعي ، كما ذكر ذات المتحدث بتواجد 1500 شركة تركية تعمل في الجزائر. مما يدل على مدى اهتمام تركيا بالاستثمار في البلد الشقيق. كما أبرز سعي السلطات التركية إلى تجاوز التبادل التجاري التقليدي للمرور إلى مجالات أخرى. منها مجال التعاون في الصناعة العسكرية و مجال الفلاحة و الزراعية و الصحة و الطاقة المتجددة، آملا أن تتم المصادقة. على الاتفاقيات التي وقعت بين الحكومتين على مستوى المجالس البرلمانية في البلدين من أجل الانطلاق في مرحلة أخرى تعزز العلاقات أكثر.

وبخصوص القضية الفلسطينية، أشار السيد أوكتاي أنه تم تسجيل تطابق الآراء بين البلدين. في انتظار أن تتحول إلى ممارسة سياسية فعلية تعجل بحل المشكل الذي يعيشه إخواننا في فلسطين. مؤكدا أن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي هو إبادة جماعية وتطهير عرقي يستوجب التعجيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. والأمم المتحدة وقرارات محكمة الجنايات الدولية في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن اللقاء، جرى بحضور كل من السيد رابح بوثلجة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية. المسعود قصري نائب رئيس المجلس ورئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر تركيا عبد الوهاب أيت منقلات، رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار و عبد القادر بريش رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني.

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