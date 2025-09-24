بوغالي يستقبل رئيس “مؤسسة 08 ماي 1945”

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، رئيس مؤسسة 08 ماي 1945 المجاهد عبد الحميد سلاقجي، الذي كان مرفوقًا بعدد من أعضاء المؤسسة، اليوم بمقر المجلس.

في مستهل اللقاء، عبّر سلاقجي، عن شكره الخالص لحفاوة الاستقبال الذي حظي به، وأبرز اعتزازه بزيارة هذه المؤسسة الدستورية التي تعدّ أحد رموز السيادة الوطنية.

وأوضح سلاقجي أنّ زيارته مناسبة لتقديم عرض حول تاريخ المؤسسة التي يرأسها وأهدافها، وانتهز السانحة ليثمّن الجهود التي يبذلها المجلس الشعبي الوطني، وعلى رأسه السيد إبراهيم بوغالي، لاسيما فيما يخص مقترح القانون المتعلّق بتجريم الاستعمار.

وأعلن سلاقجي أنّ المؤسسة ستضع جميع الوثائق التاريخية التي بحوزتها تحت تصرّف المجلس، دعمًا لكل المبادرات الرامية إلى صون الذاكرة الوطنية وتخليد تضحيات الشهداء والمجاهدين.

من جهته، أكّد بوغالي أنّ المجلس الشعبي الوطني يولي عناية خاصة للذاكرة الوطنية، مبرزًا أنّ الحفاظ على تاريخ الجزائر ونقل تضحيات الشهداء للأجيال القادمة واجب مقدس لا يقل أهمية عن حماية السيادة الوطنية.

وبالمناسبة، ثمّن رئيس المجلس الجهود التي تبذلها “مؤسسة 08 ماي 1945” لصون الذاكرة من خلال جمع الشهادات والوثائق التاريخية، وجدد التزام المجلس الشعبي الوطني بدعم هذا العمل، وأردف مؤكدا ضرورة وضع هذه المواد في متناول الباحثين والأجيال الصاعدة، لما لذلك من أهمية في ربط الشباب بجذورهم الوطنية.