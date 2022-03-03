بوغالي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الخميس، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين.

والتي أدت له زيارة مجاملة بمقر المجلس، اين أثنى براهيم بوغالي خلال هذا اللقاء، على ما تعرفه العلاقات التاريخية بين البلدين من تطور كبير.

كما أعرب عن أمله في تعزيزها في شتى الميادين، خاصة على الصعيد البرلماني الذي سيشهد تنصيب مجموعة للصداقة والتي ستكون جسرا لتقوية العلاقات وتبادل التجارب بين النظراء.

من جهتها، أكدت السفيرة أن البلدين يملكان إمكانيات كبيرة يجب استغلالها لتعزيز التعاون الثنائي وأضافت أن بلادها مهتمة بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب.

كما أنها مهتمة بالاطلاع على القوانين التي تحفز الاستثمار وكذا النصوص التشريعية التي تكافح بعض الآفات على غرار الاتجار بالبشر.

وكان اللقاء أيضا، فرصة للتطرق إلى الأوضاع في ليبيا، مالي والصحراء الغربية وكذا التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي الأخير، اتفق رئيس المجلس والسفيرة على أن الفن والسياحة يشجعان على مزيد من التواصل بين البلدين وثمنا التفكير في السبل الكفيلة بفسح المجال لهما كي يلعبا دورهما في هذا الخصوص.

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حظي رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، رفقة رؤساء الوفود المشاركة في أشغال مؤتمري البرلمان والاتحاد البرلماني العربي، باستقبال من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي

وللإشارة، شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالقاهرة في أشغال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد يومي 17 و18 فيفري.

كما شارك بوغالي في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية المنعقد أمس بالقاهرة.

وكان لرئيس المجلس الذي شارك في هذه المؤتمرات على رأس وفد من الغرفتين تدخل في هذه الأشغال.

كما أجرى على هامشها عددا من المباحثات مع بعض من نظرائه، حيث كانت فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم المنطقة العربية، وشكلت سانحة لبحث سبل التعاون والتنسيق في المجال البرلماني.

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أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إن القمة العربية والتي ستحتضنها الجزائر هذا العام.

والتي ستكون نقلة نوعية للراهن العربي وإطلاق الأمل في مستقبل ملؤه الأمن والسلام والتنمية.

وشدد بوغالي، في كلمة له في افتتاح المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، بالقاهرة، على أن تحقيق السلم والأمن في الفضاء العربي يقتضي مواصلة مكافحة الإرهاب ومسبباته بحزم وتجفيف منابع تمويله.

وكذا الجريمة المنظمة بكل أشكالها والتعاطي مع التغير المناخي وما ينجر عنه من آثار وخيمة على البيئة وازدياد شح المياه.

كما حذر رئيس المجلس، من خطورة ما يبث على الأنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي من سموم وأكاذيب تستهدف مقومات المجتمعات العربية واستقرارها.

وحث بوغالي، على التحرك لحماية الشباب العربي، بشكل خاص، من آثارها الوخيمة.

كما ثمن بوغالي، اختيار موضوع “التضامن العربي” لهذا المؤتمر، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا وتزامنه مع استمرار الصراعات والأزمات.

واعتبر رئيس المجلس، أن أزمة كورونا بإمكانها أن تشكل فرصة تاريخية لإحياء روح التضامن العربي.

داعيا البلدان العربية إلى التصدي الجماعي لهذه الجائحة من خلال تطوير آليات تستبق الأحداث وتسترشد بأهل العلم لحماية مستقبل الشعوب والأوطان.

كما أثنى رئيس المجلس على حركة التضامن التي أطلقتها العديد من الدول العربية بما فيها الجزائر. لإيصال المساعدة للدول الإفريقية والأسيوية المتضررة من هذه الجائحة.

كما عرج بوغالي للحديث عن العلاقات العربية البينية، حيث حيا مبادرات الإصلاح بين الأشقاء في دول الخليج.

وشكر رئيس المجلس، أمير دولة الكويت وثمن الدعم النافذ لخادم الحرمين الشريفين في إنجاح تلك المساعي. معبراعن أمله في التأسيس على مثل هذا الطموح لحلحلة باقي النزاعات في العالم العربي.

رئيس المجلس يجدد الدعوة لمساندة الشعب الفلسطيني

ومن جهة أخرى، جدد بوغالي الدعوة من أجل مساندة الشعب الفلسطيني الصامد في وجه الاضطهاد والعقاب الجماعي الذي يفرضه عليه الاحتلال الصهيوني. حتى إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا رئيس المجلس الأشقاء الفلسطينيين إلى توحيد صفوفهم لتجاوز الخلافات وتحقيق الوفاق الوطني، معبرا عن اعتزازه باختيارهم الجزائر للم شملهم.

كما دعا رئيس المجلس إلى وجوب دعم وتحيين المؤسسات الحيوية في البلدان العربية باعتبارها العمود الفقري للاستقرار والتنمية. لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من إقبال على تعميق الديمقراطية والحكامة في تسيير شؤون البلاد وتغليب لغة الحوار.

ونوه رئيس المجلس، بالأهمية القصوى التي يكتسيها قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.