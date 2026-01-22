بوغالي يستقبل سفيرة سلوفينيا

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الجزائر، أورشكا كرامبورغر منداك، حيث تناول الطرفان سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، حسب ما أورده بيان للمجلس.

وخلال هذا اللقاء، أبرز بوغالي “عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وسلوفينيا”. مشددا على ضرورة مواصلة العمل من أجل تطويرها والارتقاء بها، لا سيما من خلال “تعزيز التعاون البرلماني وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية، بما يرقى إلى مستوى الإمكانات المتاحة والمصالح المشتركة للبلدين”.

كما تطرق إلى زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية سلوفينيا العام الماضي، والتي شكلت “محطة مفصلية أسهمت بشكل كبير في إعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين. كما فتحت آفاقا واعدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات”، يضيف البيان.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني “استعداد المؤسسة التشريعية الجزائرية لدعم جميع المبادرات الرامية إلى توسيع مجالات التعاون وتعزيز التنسيق والحوار بين برلماني البلدين”.

من جهتها، أشادت سفيرة سلوفينيا بمستوى العلاقات التي تجمع بين البلدين. مؤكدة رغبة بلادها في العمل على “توطيد العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والبرلمانية. بما يعكس الإرادة المش تركة للجزائر وسلوفينيا في بناء شراكة متينة ومستدامة”، وفقا للبيان ذاته.