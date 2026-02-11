الوطني بوغالي يستقبل سفير أوكرانيا لدى الجزائر بقلم أسماء نشر في 11 فيفري 2026 - 13:10 تحديث في 11 فيفري 2026 - 14:52 شارك غرِّد أرسل 224 0 استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، سفير أوكرانيا لدى الجزائر أولكسندر فورونين (Oleksandr Voronin). رابط دائم : https://nhar.tv/Q0rWc اقرأ أيضا الرئيس تبون يتابع عرضا حول الخط السككي المنجمي الغربي الوطني 01 فيفري مولوجي: المركز الوطني للتوحد سيعزز حقوق المصابين وأُسرهم الوطني 26 جانفي حيداوي: الشباب الجزائري قادر على التصدي للأخبار المغلوطة والمسيئة لبلادنا الوطني 07 فيفري الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة الوطني 11 فيفري هذه مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة الوطني 31 جانفي شايب يستقبل سفير إسبانيا بالجزائر الوطني 10 فيفري رئيس الجمهورية يوضح بخصوص تمديد العهدات الرئاسية الوطني 07 فيفري وسائل إعلام أمريكية: منجم غارا جبيلات عملاق عالمي صاعد للحديد الوطني 30 جانفي سونلغاز: إصلاح 720 عطبا كهربائيا بسبب التقلبات الجوية الوطني 03 فيفري برنامج خاص لنقل المواطنين خلال رمضان الوطني 11 فيفري