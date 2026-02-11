إعــــلانات
الوطني

بوغالي يستقبل سفير أوكرانيا لدى الجزائر

بقلم أسماء
بوغالي يستقبل سفير أوكرانيا لدى الجزائر
  • 224
  • 0

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، سفير أوكرانيا لدى الجزائر  أولكسندر فورونين (Oleksandr Voronin).

رابط دائم : https://nhar.tv/Q0rWc
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر