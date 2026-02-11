بوغالي يستقبل سفير أوكرانيا لدى الجزائر

نشر في 11 فيفري 2026 - 13:10 تحديث في 11 فيفري 2026 - 14:52

شارك

غرِّد

أرسل 224

0

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، سفير أوكرانيا لدى الجزائر أولكسندر فورونين (Oleksandr Voronin).