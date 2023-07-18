بوغالي يستقبل سفير إيران بالجزائر.. هذا ما جرى بينهما

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، محمد رضا بابائي، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن بوغالي استعرض خلال هذا اللقاء “واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق توطيدها بدعم التعاون القائم وسبل الرقي به إلى مستويات أفضل خدمة لمصلحة الشعبين وكذا السعي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين”.

وبهذا الخصوص، دعا رئيس المجلس إلى “دعم التنسيق والتشاور بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الشورى الإيراني وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية”.

من جهته، نوه السفير الإيراني بـ “العلاقات المتميزة بين البلدين وبمواقف الجزائر المشرفة تجاه القضايا العادلة. التي بوأتها مكانة مرموقة واستراتيجية في مختلف المحافل الاقليمية والدولية”. داعيا في هذا السياق إلى “المزيد من التعاون في المجال البرلماني”.

وبالمناسبة، “قدم السفير الإيراني التهاني بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي”. مثمنا “جهودها التي كانت وراء التصويت على لائحة مجلس حقوق الإنسان الخاصة باحترام الأديان. وعدم المساس بمقدسات الشعوب”، وفقا لما تضمنه البيان.