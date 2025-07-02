بوغالي يستقبل سفير الأردن لدى الجزائر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر، شاكر عطا الله العموش، الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه الدبلوماسية. اليوم الأربعاء، حسب ما أورده بيان للمجلس.

أوضح المصدر ذاته أن اللقاء شكّل فرصة لتجديد عُمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث عبر بوغالي عن سعادته بالنتائج المحققة خلال فترة مهام السفير ، مؤكدا أنها ساهمت في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين، لاسيما على الصعيد البرلماني.

من جهته، نوّه العموش بـالديناميكية التي يعرفها التعاون البرلماني. لاسيما بعد زيارة بوغالي إلى الأردن”. كما أثنى بشكل خاص على فترة العضوية غير الدائمة للجزائر في مجلس الأمن، التي اعتبرها مكسبا كبيرا بكل المقاييس.