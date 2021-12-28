بوغالي يستقبل سفير جمهورية إندونيسيا

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي سفير جمهورية إندونيسيا بالجزائر شلياف أكبر.

وحسب تغريدة لبوغالي على صفحته بتويتر، فقد تطرق الطرفان، إلى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وأكد الجانبان، على ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما العمل البرلماني والقضايا المشتركة.

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بوغالي: صناعة السياسة العامة هي مهمة جماعية تشترك فيها جميع فواعل المجتمع

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، أن صناعة السياسة العامة هي مهمة جماعية تشترك فيها جميع فواعل المجتمع. وهي طرف في تفيذها ومراقبتها وتقييمها.

وخلال كلمة ألقاها خلال يوم دراسي حول دور ممارسة الرقابة البرلمانية في هندسة السياسة العامة. قال بوغالي أن الجزائر مع بداية عهد الرئيس عبد المجيد تبون، اتجهت الى معاينة جميع المشاكل، خاصة في مناطق الظل. ولا تُجسد أي سياسة عامة إلا بهذه الثقة والمعاينة.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نجاح أي سياسة عامة يتوقف على مدى اشراك الفواعل الاجتماعية. مشيرا إلى أن مبتغى الحكومة هو السعي لتحقيق الأهداف والغايات عبر كامل الاجهزة التي تؤدي الى التنمية الشاملة، خاصة مع الدستور الجديد.

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