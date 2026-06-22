بوغالي يستقبل سفير جمهورية كوت ديفوار لدى الجزائر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، بمقر المجلس، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى الجزائر، ألفونس فوهو ساهي، الذي أدى له زيارة وداع، بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية بالجزائر.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تطرق بوغالي إلى واقع العلاقات التي تجمع الجزائر وجمهورية كوت ديفوار. واستعرض أوجه التعاون العديدة بينهما. مثمنا في هذا السياق الجهود التي بذلها السفير في سبيل تعزيزها وتطويرها خلال فترة عمله بالجزائر.

ومن جهته، عبر ألفونس فوهو ساهي، عن امتنانه لحفاوة الاستقبال. حيث أشاد بمستوى العلاقات التي تجمع الجزائر وجمهورية كوت ديفوار. داعيا إلى مواصلة تعزيزها، لاسيما في المجالات الاقتصادية بما يرقى إلى تطلعات البلدين.