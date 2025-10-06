بوغالي يستقبل سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، اليوم الاثنين بمقر المجلس، سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين. وذلك بحضور رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر - روسيا”، عبد السلام بشاغة.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس المجلس بالسفير الروسي، مبرزًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين. مؤكدًا أن تجربة السيد السفير ستسهم في توطيد هذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأشار بوغالي إلى أنّ العلاقات الجزائرية–الروسية قوية وضاربة في التاريخ. حيث كان الاتحاد السوفييتي من أوائل الداعمين للقضية الجزائرية قبل الاستقلال. مشيرًا إلى أن الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى موسكو، قد منحت دفعًا جديدًا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وبالمناسبة، شدّد رئيس المجلس على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والخروج من نطاق التبادل الطاقوي فقط. داعيًا إلى تفعيل شراكات أوسع تشمل مجالات الصناعة، الزراعة، والتبادل العلمي والتقني.

وفي سياق متصل، أكّد بوغالي قوة التعاون البرلماني بين الجزائر وروسيا. مشيدًا بالعلاقات التي تجمع المجلس الشعبي الوطني ومجلس الدوما الروسي. ومعبّرًا عن شكره لرئيس الدوما على الدعوة الموجهة له لزيارة روسيا. كما رحّب بجميع الوفود البرلمانية الروسية الراغبة في زيارة الجزائر.

وأضاف رئيس المجلس أن نجاح معرض التجارة البينية الإفريقية الذي احتضنته الجزائر مؤخرًا. يمكن أن يشكّل نموذجًا لتفعيل التعاون التجاري بين الجزائر وروسيا. لاسيما في ظل تشابه رؤى البلدين حول القضايا الدولية العادلة. مثمّنًا في هذا الإطار موقف روسيا في مجلس الأمن تجاه القضية الصحراوية.

من جهته، عبّر سعادة السفير الروسي عن رغبة بلاده القوية في توطيد العلاقات الثنائية بين الجزائر وروسيا. مشيرًا إلى أنّ البلدين يجمعهما تعاون وثيق في المجالات السياسية، الاقتصادية والعسكرية. وأن الجزائر تعدّ شريكًا استراتيجيًا هامًا لروسيا.

كما أكّد السفير ضرورة تعميق التعاون البرلماني بين البلدين، مبرزًا أن الشراكة الجزائرية–الروسية تتسم باتساع آفاقها وعمقها، ومؤكدًا أنه لا حدود لما يمكن أن تبلغه هذه العلاقات من تطور وازدهار.