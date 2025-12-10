بوغالي يستقبل سفير كوريا لدى الجزائر

استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، يو كي جون (YOU KI-JUN ) سعادة سفير جمهورية كوريا. الذي أدى له زيارة وداع، إثر انتهاء مهامه الدبلوماسية بالجزائر.

خلال اللقاء، تطرق بوغالي، إلى واقع العلاقات المميزة التي تجمع الجزائر وجمهورية كوريا، حيث أشاد بجهود سعادة السفير، وحرصه في تعزيزها وتقويتها والرفع منها، خلال فترة عمله بالجزائر.

كما نوه بوغالي، بالتعاون البرلماني بين المجلس الشعبي الوطني، والمجلس الوطني الكوري، والذي تجسد من خلال الزيارات المتبادلة بين رؤساء البرلمانين، وكذا مجموعات الصداقة.

كما أبرز رئيس المجلس، مدى تقدم مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وجمهورية كوريا، معبرا عن ضرورة مواصلة العمل لتطويرها وتنويعها لتشمل مزيدا من المجالات. على غرار المجال العلمي، البرلماني، والثقافي، وبما يسمح بتوسيع تبادل الخبرات. ويخدم مصلحة الشعبين والبلدين.

من جهته عبر يوكي جون، عن خالص امتنانه وتقديره على حفاوة الإستقبال. حيث أشار بهذه المناسبة، إلى زخم العلاقات بين الجزائر وجمهورية كوريا. وكذا الديناميكية التي تتميز بها، وأكد ضرورة الرقي بها في مختلف الجوانب والأصعدة. متمنيا للجزائر وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.