بوغالي يستقبل سفير مصر وهذا مادار بينهما

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي اليوم الخميس، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر مختار جميل توفيق وريده.

وحسب تغريدة لبوغالي عبر حسابه على “تويتر” فقد تطرق الطرفان إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

كما أكدا بالمناسبة على ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما العمل البرلماني و القضايا المشتركة.

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بوغالي يعزي في وفاة المجاهد عثمان بلوزداد

كما قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، تعازيه الخالصة لأسرة الفقيد أحد مفجري الثورة التحريرية المجاهد عثمان بلوزداد الذي وافته المنية عن عمر ناهز 93 سنة .

وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على تويتر:تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المجاهد عثمان بلوزداد آخر أعضاء مجموعة 22.”

وأضاف :”وعلى اثر هذا المصاب الجلل أتقدم لعائلة الفقيد ولكل العائلة الثورية بخالص العزاء. داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته و يلهم ذويه الصبر والسلوان.”

صناعة السياسة العامة هي مهمة جماعية تشترك فيها جميع فواعل المجتمع

في سياق مغاير، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني أن صناعة السياسة العامة هي مهمة جماعية تشترك فيها جميع فواعل المجتمع. وهي طرف في تفيذها ومراقبتها وتقييمها.