بوغالي يستقبل عميد مسجد باريس

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عميد مسجد باريس، شمس الدين حفيز. حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وشكّل اللقاء “مناسبة للتباحث حول عديد القضايا، لا سيما ما تعلق بدور مسجد باريس في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية ومكافحة خطابات التطرف وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين الشعوب”.

كما تناول الطرفان “أوضاع الجالية الجزائرية بالخارج خاصة بفرنسا. وسبل مرافقتها والحفاظ على هويتها الوطنية والدينية بما يعزز ارتباطها بالوطن الأم”.

وفي هذا الإطار. أكد بوغالي على أهمية الدور الذي يضطلع به مسجد باريس في خدمة الإسلام المعتدل وتعزيز صورة الجزائر في الخارج. مبرزا ضرورة “تكثيف التنسيق بما ينسجم مع المرجعية الدينية الوطنية ويحفظ ثوابت الأمة”.

وجدّد أيضا حرص الجزائر على “دعم كل المبادرات التي من شأنها صون الهوية وتعزيز حضورها الإيجابي في المحافل الدولية”.

من جهته، نوّه شمس الدين حفيز ب”متانة الروابط التي تجمع أبناء الجالية الجزائرية بوطنهم”. معربًا عن استعداده لمواصلة الجهود بما يخدم القيم المشتركة ويعزز أواصر التواصل.