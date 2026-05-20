بوغالي يستقبل فاتح بوطبيق

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق.

وحسب المجلي الشعبي الوطني، شكّل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق التعاون البرلماني الإفريقي. وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين المؤسسات التشريعية في القارة. بما يخدم القضايا المشتركة ويكرّس مبادئ التضامن والتكامل الإفريقي.

كما تناول الطرفان جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية. لمرافقة جهود التنمية والاستقرار في إفريقيا.

