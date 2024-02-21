بوغالي يستقبل من طرف ملك الأردن وهذا ما دار بينهما

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، بالعاصمة عمان، من طرف العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني. حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وفي بداية اللقاء، أكد الملك عبد الله الثاني “عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن والجزائر. وشعبيهما الشقيقين. والحرص على توسيع التعاون في المجالات كافة، خاصة على المستوى البرلماني”، مثلما أوضحه المصدر ذاته.

كما أكد “دعم الأردن للجزائر في إنجاح جهودها الدولية كعضو غير دائم في مجلس الأمن، بما يخدم القضايا العربية. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويحفظ الأمن والسلم الدوليين”، يضيف البيان.

وفي هذا السياق، أشاد “بجهود الجزائر الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ودعم الأشقاء في القطاع من خلال تقديم المساعدات الإنسانية”، مشددا على “ضرورة تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإغاثية واستدامتها”، وفقا لنفس المصدر.