بوغالي يستقبل من قبل وزير الخارجية الإيراني 

استقبل، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان بمقر وزارة الخارجية، إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، والوفد المرافق له، وبحضور سفير الجزائر بطهران علي عروج.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فلقد جرت محادثات بين الطرفين تطرقا خلالها إلى العلاقات بين البلدين خاصة ما شهدته مؤخرا من حركية دبلوماسية كانت آخرها زيارة أحمد عطاف وزير الخارجية إلى إيران.

وفي هذا الصدد ذكر حسن أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني بالمحادثات التي أجراها مع نظيره الجزائري ، والتي كانت في صلب الاهتمامات المشتركة للبلدين خاصة في ضرورة ترقية العلاقات الاقتصادية في ظل رغبة البلدين لتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

ومن جهته ذكر إبراهيم بوغالي بالتحول الذي تشهده الجزائر بقيادة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية والتوجهات الجديدة للاقتصاد والاستثمار في القطاعات التي يمكن التعاون فيها لتكون في مستوى العلاقات بين البلدين.

كما ركز بوغالي على العلاقات البرلمانية وتعزيزها مذكرا أن هذه الزيارة تندرج في إطار تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية بما يعزز المواقف المشتركة والمواقف من القضايا الإقليمية والدولية بما يتماشى والمبادئ القائمة على الاحترام ومناصرة القضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين وقضية الصحراء الغربية.

كما تقوم على مبدأ الحوار والتعايش السلمي وحل النزاعات بعيدا عن استعمال القوة.

وقد تطرق إبراهيم بوغالي إلى وجوب تفعيل دور اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حتى تكون صوتا قويا للدفاع عن المقدسات الإسلامية والوقوف في وجه الاعتداءات وازدراء الأديان، والتجرأ على الرموز الدينية من خلال تكرار الفعل الإجرامي المتمثل في حرق المصحف الشريف.