بوغالي يستقبل نائب رئيس مجلس الشورى القطري

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأحد، بالمركز الدولي المؤتمرات، الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائبة رئيس مجلس الشورى القطري.

وحسب بيان للمجلس، تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات الثنائية وطابعها التاريخي.

كما استعرضا سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المحافل حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وتحتضن الجزائر، اليوم الأحد وغدا الإثنين، الندوة الـ17 لاتحاد مجالس البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة.