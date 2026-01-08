بوغالي يستقبل نائب في الجمعية الوطنية الفرنسية

استقبل أمس إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بمقر المجلس صبرينة صبايحي، نائب في الجمعية الوطنية الفرنسية.

ركز اللقاء على تعزيز سبل الحوار والدبلوماسية البرلمانية. لمناقشة التحديات المشتركة عبر ضفتي البحر الأبيض المتوسط. بما في ذلك التنمية المستدامة، الانتقال البيئي، والتغيرات المناخية في إطار برلماني.

إلى جانب ذلك تم التأكيد على أهمية الحوار والاحترام المتبادل بين الشعوب لبناء مستقبل أكثر عدلًا واستدامة.