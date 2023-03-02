بوغالي يستقبل وزير العمل القطري ويذكر بمواقف الجزائر الثابتة

استقبل ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، بمقر المجلس، علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري. وبعد الترحيب في البداية بالوزير والوفد المرافق له، ذكر بوغالي بالعلاقات المتميزة بين البلدين. ووجهات النظر المتطابقة تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. مذكرا بالمواقف التاريخية والمشرفة لدولة قطر.

كما تطرق رئيس المجلس الى العديد من النقاط الهامة، منها ما تعلق بتثمين الشراكة الموجودة حاليا. داعيا في نفس الوقت الى ضرورة توسيعها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

أما ما تعلق بالسياسة الخارجية للجزائر فقد ذكر ابراهيم بوغالي بأن مواقف الجزائر ثابته تجاه القضايا العادلة في العالم. مؤكدا أن القضية الفلسطينية مقدسة لدى الجزائريين. وأن مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل توحيد الصف الفلسطيني لأكبر دليل على ذلك. مضيفا أن حلها لا يكون إلا تحت مظلة الأمم المتحدة وفي إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية.

ومن جهة أخرى، جدد بوغالي تهانيه لدولة قطر الشقيقة على نجاحها الكبير في تنظيم البطولة الأخيرة لكأس العالم لكرة القدم. مؤكدا أنها أبانت عن قدرة كبيرة في التنظيم وفندت مزاعم الذين كانوا يستصغرون قدرة العرب والمسلمين على الوصول إلى هذا المستوى من التحكم. واعتبر هذا النجاح شرفا وفخرا لجميع العرب والمسلمين.

ومن جانبه أعرب وزير العمل القطري عن ارتياحه منذ وصوله الى الجزائر، وعن سعادته بالترحيب الذي حظي به. مشيدا بالمواقف الثابتة والتاريخية للجزائر التي كانت سباقة دائما للوقوف مع قطر. وهو -كما أضاف- دليل قاطع على العلاقة الراسخة بين البلدين. مثمنا الإصلاحات التي تشهدها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون في جميع المجالات.

وأوضح علي بن صميخ المري بأن قطر على استعداد تام لبعث العلاقة مع الجزائر في كل المجالات. وتفعيل عمل اللجنة المشتركة للبلدين وتطويرها.