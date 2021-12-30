بوغالي يستقبل وفدا برلمانيا موريتانيا ويناقش معهم هذه القضايا

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوفد البرلماني الموريتاني برئاسة المختار ولد أخليفة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية.

وحسب تغريدة لبوغالي، فقد سمح اللقاء بالتأكيد على إرادتنا المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. و كذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بوغالي يُستقبل من قبل الرئيس الموريتاني

أدى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، زيارة مجاملة، إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني بمقر اقامته بزرالدة، خلال الزيرة التي قام بها إلى الجزائر.

وقام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بزيارة دولة إلى الجزائر دامت ثلاثة أيام بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين.

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