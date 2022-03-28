بوغالي يستقبل وفدا عن البرلمان الأوروبي

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، وفدا عن البرلمان الأوروبي يقوده أندرياس شيدر.

وحسب تغريدة بوغالي على تويتر، فقد تم التطرق خلال اللقاء الى ضرورة تمتين العلاقات بين الجزائر والبرلمان الأوروبي باعتبارها أهم شريك لأوروبا، والسعي لتطوير هذه العلاقات عن طريق لجان الصداقة وكذا عن طريق اللجنة المشتركة بين الجزائر وأوروبا.

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تقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بتهانيه لكل امرأة جزائرية حرة شريفة بمناسبة العيد العالمي. متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية، والتوفيق والنجاح.

وأورد بوغالي، في اليوم البرلماني “المرأة الجزائرية من معركة التحرير الى المساهمة في بناء الوطن”: “هذه فرصة طيبة. نشارك من خلالها المرأة الجزائرية ونحتفي معها بعيدها العالمي. خاصة من صنعت مجد الجزائر إبان الثورة التحريرية أو في معركة البناء”.

كما أضاف ذات المتحدث: “إنها مناسبة للفخر بكل جميلات الجزائر. وهن يسجلن بأحرف من دماء وأحرف من ذهب على صفحات التاريخ سُؤْدَدَنا وكرامتنا”.

كما تابع بوغالي، إن المرأة اليوم تنخرط في مسعى البناء والتعمير بكل وعي في جزائر جديدة. بفضل ما تحقق في طريق البناء الحضاري الذي تعهد به رئيس الجمهورية. وهو الذي أولى للمرأة المكانة التي تستحقها.

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