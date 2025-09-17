بوغالي يستقبل وفدا من أعيان جانت

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس وفداً من أعيان ولاية جانت.

وشكل لقاء بوغالي بأعيان ولاية جانت، سانحة لتناول سبل تعزيز التواصل والتقارب بين المؤسسة التشريعية وممثلي المجتمع المدني.

وذلك بما يعكس حرص المجلس على الإصغاء لانشغالات المواطنين في هذه المنطقة من الوطن. وتثمين مكانة الأعيان في نقلها والمساهمة في الاستجابة لها.

وبعد لقائهم برئيس المجلس الشعبي الوطني، قام أعضاء الوفد بجولة بين مختلف مصالح المجلس.، شملت على وجه الخصوص قاعة الجلسات. حيث قدمت لهم شروح مفصلة حول الدور والمهام الدستورية للمجلس الشعبي الوطني. إضافة إلى لمحة عن تاريخ البرلمان الجزائري بشكل عام.