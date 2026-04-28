بوغالي يستقبل وفد المجموعة البرلمانية للصداقة “أذربيجان–الجزائر”

إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس، وفد المجموعة البرلمانية للصداقة “أذربيجان_الجزائر”، برئاسة شاهين إسماعيلوف.

وشكّل هذا اللقاء سانحة لاستعراض واقع علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وأذربيجان. والتأكيد على أهمية تعزيزها، لا سيما على الصعيد البرلماني. بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. مؤكدين ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

ومن جهته، نوّه شاهين إسماعيلوف بمتانة العلاقات الثنائية، معربًا عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم. ومؤكدًا استعداد بلاده لتعزيزه وتطويره، لا سيما في المجال البرلماني.