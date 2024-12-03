بوغالي يشارك بالدورة الـ38 والذكرى الستين لتأسيس “البرلاتينو” في بنما

حل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بالعاصمة البنمية بنما سيتي، اليوم الثلاثاء. للمشاركة في الدورة العادية الـ38 والاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي “البرلاتينو”.

وكان في استقبال بوغالي لدى وصوله، علي منقلاتي، سفير الجزائر بجمهورية نيكاراغوا. ويرافق بوغالي وفد عن المجلس يضم النواب رشيد بوعمري، مروان رفيس، وعلي مويلحي. في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، حيث يشارك المجلس الشعبي الوطني لأول مرة في فعاليات هذا البرلمان الإقليمي بصفة عضو ملاحظ.

كما تأتي هذه المشاركة لتؤكد اهتمام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. وتوسيع آفاق التعاون البرلماني على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تبرز حرص المجلس الشعبي الوطني على لعب دور نشط في المنتديات البرلمانية العالمية. بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز مكانة الجزائر في المحافل الدولية.

للإشارة، فإن برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي “البرلاتينو” يعتبر من أبرز المنظمات الإقليمية التي تعنى بالتعاون البرلماني وتعزيز الحوار السياسي بين دول المنطقة، حيث يشكل منصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا المشتركة.

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