بوغالي يشارك غدا في افتتاح الدورة السنوية العادية للمجلس الوطني لكوت ديفوار

يشارك المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، يوم غد الاثنين 3 أفريل 2023 في افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لجمهورية كوت ديفوار.

وذلك إثر تلقيه دعوة لحضور مراسمها من قبل نظيره أداما بيكتوغو، حسب بيان المجلس.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن الجزائر وكوت ديفوار تجمعهما علاقات ثنائية متعددة الأوجه يميزها حرص متبادل على تعزيزها، وقد تجسد ذلك في عديد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الذين يعدان من أكبر اقتصاديات القارة وكذا في التصريحات التي ما فتئ يؤكد بها كبار مسؤولي البلدين هذا المسعى في شتى المحافل.

وأما على الصعيد البرلماني -يضيف بيان المجلس-، فقد تعززت العلاقات بين المجلسين لاسيما بعد تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة شهر مارس من العام الماضي. وذلك في إطار رؤية تهدف إلى بعث التعاون على هذا المستوى بين بلدين بإمكانهما تحقيق الوثبة المرجوة في شتى المجالات.

كما سيجري رئيس المجلس خلال هذه الزيارة، التي ستس تغرق ثلاثة أيام، عدة لقاءات مع كبار المسؤولين المحليين أوالمدعوين المشاركين في هذا الموعد.

ويرافق رئيس المجلس وفد يتكون من نائب الرئيس وحيد آل سيد الشيخ ومحمد دكاني رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر – كوت ديفوار”. و النائب فريدة جبالي ومستشاري الرئيس للشؤون الخارجية وللإعلام .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption