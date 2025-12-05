إعــــلانات
الوطني

بوغالي يشارك في أشغال الطبعة الـ23 لمنتدى الدوحة 2025

بقلم نادية بن طاهر
بوغالي يشارك في أشغال الطبعة الـ23 لمنتدى الدوحة 2025
  • 1
  • 0

يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بصفته رئيسا للاتحاد البرلماني العربي، بداية من هذا السبت، في أشغال الطبعة الـ23 “لمنتدى الدوحة” لعام 2025، الذي ستحتضنه العاصمة القطرية الدوحة.

وحسب ما أفاد به، هذه الجمعة، بيان للمجلس، يعد هذا المنتدى، الذي اختير له هذا العام شعار “ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس”، “أحد أبرز المنصات العالمية للحوار وصياغة السياسات. وبحث مسارات التعاون بين الدول في قالب يجمع القادة وصناع السياسات والخبراء من مختلف التخصصات”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/7G7cH
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer