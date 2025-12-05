بوغالي يشارك في أشغال الطبعة الـ23 لمنتدى الدوحة 2025

يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، بصفته رئيسا للاتحاد البرلماني العربي، بداية من هذا السبت، في أشغال الطبعة الـ23 “لمنتدى الدوحة” لعام 2025، الذي ستحتضنه العاصمة القطرية الدوحة.

وحسب ما أفاد به، هذه الجمعة، بيان للمجلس، يعد هذا المنتدى، الذي اختير له هذا العام شعار “ترسيخ العدالة.. من الوعود إلى الواقع الملموس”، “أحد أبرز المنصات العالمية للحوار وصياغة السياسات. وبحث مسارات التعاون بين الدول في قالب يجمع القادة وصناع السياسات والخبراء من مختلف التخصصات”.