بوغالي يشارك في الإجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر الـ6 لرؤساء البرلمانات

شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الجمعة، في الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات لسنة 2025.

وحسب بيان للمجلس، أكد بوغالي ضرورة إثراء محاور النقاش خاصة فيما يخص قضايا السلم والهجرة واحترام حقوق الانسان. وتأكيد دعم مبدأ تعددية الأطراف وتعزيز احترام سيادة الدول.

كما أكد بوغالي على أن الأهم كيفيات ضمان الالتزام بقرارات ومواثيق الأمم المتحدة وآليات التطبيق.

مقدما كمثال عن ذلك القرارات الاممية الصادرة بخصوص قضيتي فلسطين والصحراء الغربية والتي لم تطبق ابدا على أرض الواقع.

كما قدم بوغالي جملة من المقترحات العملية بهدف مرافقة البرلمانيين لمتابعة تنفيذ مخرجات قمة المستقبل. وتعزيز مشاركة البرلمانيين في هذه الجهود وكذا تفعيل وتعزيز الحوار متعدد الأطراف.

وتناول الاجتماع برئاسة توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، مواضيع نظامية وهيكلية اخرى.

علاوة على اقتراح بوغالي بضرورة توجيه الدعوة لشخصيات أخرى قد تثري النقاش خلال المؤتمر منها شخصيات عربية.

معربا عن توجيه الدعوة لخالد بن تونس باعتباره شخصية جزائرية دولية وهو من قدم مقترح اعتماد يوم 16 ماي يوما دوليا للعيش معا في سلام. والذي تبنته الجمعية العامة للامم المتحدة بالإجماع.