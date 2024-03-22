بوغالي يشارك في الجمعية العامة 148 للإتحاد البرلماني الدولي بجنيف

يتوجه اليوم الجمعة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على رأس وفد من غرفتي البرلمان، للمشاركة في أشغال الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها بجنيف.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، ستعقد الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، على هامش هذه الأشغال التي تنظم من 22 إلى 27 مارس 2024، اجتماعها الثالث بمشاركة وفد من المجلس الشعبي الوطني.

كما ستشكل هذه الأشغال فرصة هامة للوفد البرلماني الجزائري من أجل بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني مع الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي. كما ستكون سانحة للدفاع عن مواقف الجزائر إزاء مختلف القضايا الراهنة على الساحة الدولية.