بوغالي يشارك في المؤتمر 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بتركيا

يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي على رأس وفد برلماني مشترك في فعاليات المؤتمر 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بتركيا يومي 9 و10 ديسمبر الجاري.

وأوضح بيان المجلس، أن بوغالي، يشارك في فعاليات هذا المؤتمر على رأس وفد برلماني مشترك بين غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة)، حيث تنعقد أشغال هذا المؤتمر وكذا الاجتماعات الملازمة تحت شعار “المشاركة، الضمير والإسلام: فلسطين، الهجرة وأفغانستان”.

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استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، سفير جمهورية إيطاليا لدى الجزائر جيوفاني بولييزي.

وحسب بيان للمجلس، تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة. وكذا تثمين دور الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز التشاور المستمر وإتاحة فرص اللقاء والتعارف بين برلمانيي البلدين.

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قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، على هامش إدلائه بصوته في الإنتخابات المحلية، أن هذا اليوم درس للمغرضين والمشككين في إجرائها. وأود بوغالي: “اليوم نعطي درسا لهؤلاء المغرضين، لينتفعوا به للأبد، وهو أن الجزائريين في المواقف الحاسمة متضامنين للرفع من شأن البلاد”. وأضاف ذات المتحدث، إن الإنتخابات المحلية، تعتبر محطة حاسمة في تاريخ الجزائر. وتندرج في البرنامج الذي التزم به رئيس الجمهورية لتجديد وبناء مؤسسات الدولة الجزائرية الجديدة. وتابع بوغالي، إن المواطن الجزائري لديه الحق في الإختيار لإيجاد الكفاءات والطاقات القادرة على تنمية البلاد والرفع من شأنها. مضيفا إن الحكومة منخرطة في مسار الاصلاحات، ومشددا على ضرورة إنخراط كل أفراد الشعب في هذا المسعى، لأن التغيير ليس بالسهل. وتابع بوغالي: “نحن نقر أنه وفي الماضي كان هناك أخطاء في التسيير، واليوم هي فرصة سانحة يجب إستغلالها بقوة. للرفع من شأن البلاد، واسترجاع مكانتها، ليس في المجال الدبلوماسي فقط ولكن في الجانب الاقتصادي”. مضيفا إن هذا غير مستحيل على الجزائريين الذين قدمو ولا يزالون يقدمون الدروس في عدة مجالات. وأكد بوغالي، إن الجزائر تملك الكفاءات والطاقات، التي تمكنها من الخروج بسلام، وزالرفع من شأنها لتصبح من بين الأمم التي يحسب لها ألف حساب”.

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