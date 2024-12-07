بوغالي يشارك في فعاليات ملتقى دولي حول الأمير عبد القادر

شارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت، في أشغال ملتقى دولي حول الأمير عبد القادر، الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمبادرة من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

ويحمل الملتقى، عنوان: “في ضيافة أمجاد الأمة، التجليات التاريخية والحضارية والتراثية للأمير عبد القادر”.

ويشارك في الملتقى المنظم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، على مدار يومين بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، شخصيات سياسية وتاريخية وثقافية وأكاديمية من مختلف دول العالم.

ومن بين الحضور، عميد مدينة ألكادر بالولايات المتحدة الأمريكية، جوش بوبي. والعضو المؤسس للمشروع التربوي “الأمير عبد القادر”، كاثي غارمس. والرئيس الحالي لمؤسسة الأمير عبد القادر الدولية بدمشق “سوريا” محمد الشريف الصواف.

ويبرز اللقاء الذي يندرج في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة وإحياء للذكرى ال192 للبيعة الأولى للأمير عبد القادر، التجليات الحضارية والتراثية للأمير عبد القادر.

كما يؤكد على عبقرية الأمير عبد القادر في مقاومته للاحتلال وكذا القيم الانسانية والأبعاد الروحية لهذه الشخصية. التي ظلت وما زالت تستقطب اهتمام الباحثين والمؤرخين. والفاعلين في الحقل الثقافي والسياسي في الكتابات الوطنية والأجنبية.