بوغالي يشارك في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجاكرتا

حل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، بالعاصمة جاكارتا تحسبا لمشاركته في أشغال المؤتمر التاسع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، كان في استقبال بوغالي والوفد المرافق له بمطار جاكرتا الدولي. سعادة سفير الجزائر لدى جمهورية إندونيسيا عصمان عبد الوهاب ووفد من أعضاء مجلس النواب الإندونيسي.

جدير بالذكر أن المؤتمر التاسع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. سيلتئم في هذه الدورة تحت شعار “اليوبيل الفضي للاتحاد: الحكم الراشد والمؤسسات المتينة أساس الصمود”.

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