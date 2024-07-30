بوغالي يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد

حل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، بعاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تحسبا لمشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد “مسعود بزشكيان”.

وحسب بيان للمجلس، كان في إستقبال بوغالي، لدى وصوله إلى مطار طهران الدولي. مسؤولين عن وزارة الخارجية الإيرانية وكذا سفير الجزائر بطهران علي عروج.

يشار إلى أن بوغالي سيشارك بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية “مسعود بزشكيان”. بحضور عديد قادة الدول وممثليهم.

ويرافق رئيس المجلس الشعبي الوطني، خرفي موسى، رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر - إيران”. والنائب جوزي مزيان، وإطارات من المجلس .