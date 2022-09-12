بوغالي يشارك في مراسم تنصيب رئيسي كينيا وأنغولا

يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، في مراسم حفلي تنصيب رئيس جمهورية كينيا الجديد، وكذا رئيس جمهورية أنغولا، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان للمجلس، سيشارك بوغالي في مراسم حفلي تنصيب كل من رئيس جمهورية كينيا الجديد “وليام روتو”. وكذا رئيس جمهورية أنغولا المعاد انتخابه “جواو لورانسو”. اللذين سيقامان على التوالي يومي الثلاثاء والخميس 13 و15 سبتمبر الجاري بعاصمتي البلدين.

للإشارة فإن الجزائر تربطها بجمهوريتي كينيا وأنغولا علاقات تاريخية راسخة جسدتها صداقة متينة وتعاون وطيد في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما تتشارك معهما مواقف متقاربة وتتقاسم الكثير من المبادئ في السياسة الخارجية وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير.