بوغالي يشارك في مراسم تنصيب رئيس نيجيريا الجديد

يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ممثلا لرئيس الجمهورية، في مراسم تنصيب رئيس نيجيريا المنتخب، أسيواجو بولا أحمد تينوبو، اليوم الأحد وغدا الاثنين بأبوجا.

وحسب بيان للمجلس، تجري مراسم التنصيب بحضور “عديد المدعوين من رؤساء الدول والحكومات. وممثليهم من القارة الإفريقية ومن خارجها”.

وتندرج مشاركة رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا الحدث ضمن الصور التي تعبر عن مدى عمق عرى الصداقة والتعاون بين البلدين اللذين يعدان من أكبر بلدان القارة. وتأكيدا لما يتمتعان به من وزن وانسجام في المواقف إزاء عديد الملفات المطروحة إفريقيا.