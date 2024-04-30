بوغالي يشدد على مرافقة الدبلوماسية الجزائرية والدفاع عن خيارات بلادنا جهويا واقليميا

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، أن الغاية من الدبلوماسية الرياضية. تعميق الدراسة للوصول الى مخرجات تسمح بتوسيع المشاركة وتنويع الجهات ذات الاختصاص. لمرافقة الدبلوماسية الرسمية الجزائرية والدفاع عن خيارات بلادنا جهويا واقليميا.

وخلال يوم دراسي حول الدبلوماسية الرياضة بالمجلس الشعبي الوطني، أشار بوغالي، أن الرياضة أصبحت اليوم من العوامل الفعالة. في تحقيق الاهداف السياسية، والتقريب بين الشعوب وتوسيع دائرة التفاهم بينها. وتقوية العلاقات الدولية وبناء جسور التعاون بين الشعوب والدول.

وأورد بوغالي ان الرياضة بمختلف أنواعها ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية والعوائق الثقافية واللغوية والدينية. بعيدا عن التجاذبات السياسية والمعتقدات الدينية والمرجعيات الفكرية.

وأفاد رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح الفعل السياسي خارج النخب السياسية. ودخلت الرياضة معترك العلاقات الدولية من الباب الواسع. واضحت جزءا من مكونات الدبلوماسية الوطنية.