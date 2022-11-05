بوغالي يشدد على مواصلة تحسين  أداء وعصرنة عمل المصالح الإدارية

أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي, اليوم السبت، على اجتماع للإطارات المسيرة للمجلس أكد خلاله على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحسين الأداء وعصرنة عمل المصالح الإدارية.

وحسب ما أورده بيان للمجلس على صفحته الخاصة على “فايسبوك”، فإن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الجلسات الدورية لمتابعة مختلف الملفات المتصلة بتسيير المجلس.

بالإضافة الى متابعة القرارات المتعلقة بالحفاظ على الممتلكات العمومية وعقلنة التسيير من الجانبين المادي والبشري.

وبعد الاستماع إلى مختلف العروض التي قدمها مسؤولو المصالح، أسدى رئيس المجلس توجيهات بضرورة السهر على مواصلة تحسين الأداء وعصرنة عمل المصالح الإدارية.كما شدد على على أهمية تجسيد البرامج الموجهة للتكوين.

وحضر هذا الاجتماع كل من نائبي الرئيس، احسن هاني وفاتح بريكات، الى جانب الإطارات الإدارية المسيرة للمجلس.