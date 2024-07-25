بوغالي يشرع غدا في زيارة رسمية إلى تونس

يشرع رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, بداية من يوم غد الجمعة بزيارة رسمية إلى الجمهورية التونسية.

وذلك استجابة لدعوة رئيس مجلس النواب التونسي, إبراهيم بودربالة, حسب ما أورده اليوم الخميس بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن بوغالي “يشرع على رأس وفد من نواب المجلس, ابتداء من يوم غد الجمعة 26 جويلية 2024, في زيارة رسمية إلى الجمهورية التونسية”, وذلك “استجابة لدعوة نظيره التونسي”.

وتشكل هذه الزيارة “محطة أخرى لبحث فرص توطيد علاقات الأخوة والصداقة وتعزيز التعاون البرلماني المشترك”, وفقا لذات المصدر.