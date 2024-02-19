بوغالي يشرع في زيارة إلى الأردن

يشرع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، في زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية بداية من اليوم إلى غاية 22 فيفري 2024.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة وجهها لبوغالي نظيره رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي.

وسيكون لبوغالي، خلال مدة إقامته، لقاءات ستجمعه ببعض كبار المسؤولين في المملكة. وستكون فرصة مواتية لاستعراض واقع التعاون القائم بين البلدين وسبل ترقيته في شتى المجالات.

هذا ويرافق رئيس المجلس، في هذه الزيارة، كل من مولود حبناسي نائب رئيس المجلس. والنواب عبد القادر عزيز، الطاهر بن علي، ساسي حريزي، عائشة بن تركي والوردي براجي.