بوغالي يشرف على التحضيرات النهائية لمقترح قانون تجريم الاستعمار

اجتمع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، مساء اليوم الأحد، مع أعضاء لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، في إطار متابعة التحضيرات الجارية لعرض هذا المقترح، ذي الأهمية الوطنية البالغة، للمناقشة.

وحسب بيانٍ للمجلس، فقد أطلع أعضاء اللجنة، خلال اللقاء، على برمجة مقترح القانون ضمن الجدول الزمني لأشغال المجلس، وتقرر عرضه للمناقشة يوم 21 ديسمبر 2025.

وتابع رئيس المجلس عن كثب آخر الترتيبات المتعلقة بهذا المقترح، مسديًا توجيهاته بضرورة السهر على المتابعة الدقيقة لسير مناقشته، وضمان توفير جميع الشروط الكفيلة بإجراء نقاش مسؤول وبناء يعكس مكانة هذا الملف في الوجدان والذاكرة الوطنية.

وجرى الاجتماع بحضور رئيس لجنة الدفاع الوطني، المختصة بدراسة مقترح القانون، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة.