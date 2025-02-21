بوغالي يصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الـ7 للبرلمان العربي

وصل رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الجمعة، إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المقرر عقده غدًا السبت.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، كان في إستقبال بوغالي، لدى وصوله، محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي.

وينعقد هذا المؤتمر بمقر جامعة الدول العربية، حيث سيتم خلاله اعتماد “الوثيقة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية”.

وحضر الاستقبال كل من فؤاد سبوتة، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي وعضو مجلس الأمة الجزائري. والنائب يوسف رحمانية، عضو البرلمان العربي. إلى جانب سفير الجزائر بالقاهرة، سفيان براح، والأمين العام للبرلمان العربي، كامل شعراوي. والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، أحمد باعبود.